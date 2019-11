El padre de Diana Quer, tras el veredicto: "Mi hija sonríe desde el cielo hoy"

“Nadie, ningún político va a conseguir silenciar este clamor popular” que en la calle avala la prisión permanente revisable, ha añadido.



Visiblemente emocionado tras conocer el veredicto, Quer ha confesado que el asesino de su hija no ha sido capaz de dirigir la mirada hacia él durante el transcurso del juicio. Con todo, ha dicho, que no le desea más que “repare a la sociedad el daño tan brutal que ha originado”.



Un daño, ha dicho, que ha cambiado la vida de su hermana Valeria, de su madre, y de él mismo.



“Otro individuo podrá asesinar, violar y tirar a un pozo a una niña, pero no será éste”, ha puesto de relevancia Juan Carlos Quer.



Junto a él, el letrado que ha llevado la representación de la familia como acusación particular en el caso, Ricardo Pérez Lama, ha subrayado que el veredicto dictado por los cinco hombres y cuatro mujeres que han conformado el jurado popular “ha sido claro, contundente y muy motivado”.