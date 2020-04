El palo de Sergio Ramos tras esta ofensiva comparativa del Ajax: ni una palabra y cuatro fotos

La crisis mundial del coronavirus ha obligado a parar temporalmente prácticamente todas las competiciones deportivas del mundo y eso está haciendo que se repongan partidos y eventos históricos.

El Ajax revivió este miércoles en su cuenta de Twtitter el 1-4 que logró el año pasado en el Santiago Bernabéu y que sirvió al club holandés para eliminar al Real Madrid en los octavos de final de la Champions.

En la cuenta oficial no solo fueron poniendo los goles o las amarilllas, si no que también publicaron la celebración y una comparativa que no gustó. En ella se veía a Sergio Ramos y a Tadic en una posición parecida: levantando el brazo derecho. La diferencia es que el andaluz lo hacía en el palco y el futbolista serbio en el campo y celebrando un gol.