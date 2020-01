El 'palo' del falso Abascal a Dani Mateo que bien lo firmaría el auténtico líder de Vox: "Cara de idiota"

“Buenas noches, traidores de España, buenas noches, vicepresidente”, ha comenzado el falso Abascal su entrevista, antes de ironizar sobre el hecho de que Mateo no hubiera “pescado” ningún “carguito”: “Debe ser el único rojo que no ha pillado. Se te habrá quedado una cara de idiota... bueno, más cara de idiota”, ha afirmado en tono ofensivo, en referencia al entrevistador.

El falso Abascal, quien ha anunciado que en cuanto logre el poder va a eliminar todos los ministerios menos el de Españolidad, ha concretado que “tendrá tres subsecretarías: la de la Iglesia católica, la de la tauromaquia y la de la inmigración, de la que dependerán a su vez las direcciones generales de los panchitos y de los moros”.

″¡Y no me ponga esa cara que yo no soy racista! Hay dos negros que se merecen todo mi respeto: el de Vox y el de WhatsApp”, ha bromeado Wyoming-Abascal.

“Vamos a recurrir a las armas”

″¿Cuál será su papel como segunda fuerza de la oposición?”, ha planteado Mateo. El falso Abascal ha dejado claro que no harán “una oposición cobarde y llorona como la del PP”: “España está viviendo una emergencia pero no la vamos a dejar caer. Por suerte, a nuestro país lo sostienen dos pilares inquebrantables”, ha afirmado tajante, mientras se miraba y besaba sus dos brazos.

En referencia al control que tiene previsto hacer Vox al Gobierno, Abascal ha asegurado que “presionarán desde la calle, bloquearán todas las iniciativas desde el Parlamento” e irán más lejos “para controlar el nido de golpistas, comunistas y piojosos”: “Vamos a recurrir a las armas”.

El anuncio del falso Abascal ha provocado el pánico de Mateo, quien con sorna ha pedido que no le mate: ”¡No me mate, soy muy joven! Sé que aparento 40 pero tengo la edad mental de un niño de 6″, ha bromeado.

Ha sido en ese momento cuando el falso Abascal ha mostrado su “tirachinas salvapatrias”: ”¡Ahora sí que vas a llorar con razón, coletas!”, ha exclamado.

″¡Sois tontos!”

Abascal-Wyoming no ha eludido tampoco sus fórmulas para solucionar el problema territorial en Cataluña, que a su juicio no se arreglará con diálogo: “Hay que mandar al ejército a Cataluña y detener a Torra, Puigdemont y a Piqué, que renunció voluntariamente a jugar en la Selección Española”, ha afirmado.

El político, además, manda un mensaje a los partido de izquierdas: “A ver ‘perroflautas’, ¡si es que además sois tontos!, si seguís prohibiendo a los coches circular por las ciudades, ¿a quién vais a pedir cuando hagáis malabares en los semáforos?”.

Por último, Abascal ha reflexionado reflexionado sobre el feminismo, antes de sentenciar: ”¿Acaso nuestro imperio se construyó con feminazis y marimachos?, ¡no!, conquistamos América con la valentía de los hombres que en el campo de batalla les esperaba la gloria, y en casa, sus mujeres con la comida hecha y la ropa recién planchada, así ha sido siempre y así debe seguir siendo”.