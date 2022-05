El pan, pan

″¿Has reducido la sal que le echas a la hogaza?”, le pregunto. “Yo siempre he echado poca sal al pan, imagínate que llegaban los de la inspección y les enseñaba la medida y me decían:‘¡Pero eso es poco!’. Los funcionarios siempre te están poniendo problemas”, cuenta riéndose.

Él tiene un horno tradicional y, además de pan y pastas, hace tortas de manteca —esa manteca tan perseguida ahora—. Eduardo no se explica cómo es posible que no pongan en valor su trabajo y su resilencia: “Hacemos pan para vivir, siempre ha sido así. Yo tengo una semana de vacaciones al año y me tomo algunos días sueltos, y no tengo ningún trauma”.