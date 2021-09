El papa, contra la salida de Afganistán: “No se tuvieron en cuenta todas las eventualidades"

“Estoy seguro de que la Secretaría de Estado lo está haciendo, porque el nivel diplomático del Secretario de Estado es muy alto y el de su equipo, también el de Relaciones con las Naciones. Realmente el cardenal Parolin es el mejor diplomático que he conocido. Diplomático que suma, no de esos que restan, que siempre busca, un hombre de acuerdo. Estoy seguro que está ayudando o al menos ofreciéndose”, le respondía a Carlos Herrera.

Sobre #Afganistán , el #Papa confirma que el #Vaticano está realizando gestiones diplomáticas para ayudar a la población y aplaude el trabajo del Cardenal Parolin: es el mejor diplomático que he conocido, de los que suman, no de esos que restan. #ElPapaconHerrera pic.twitter.com/B1ySoRCyJz

“Vivimos en un mundo de guerras, pero esto es algo muy especial, tiene otro significado”, confirma Jorge Bergoglio. Por eso ha afirmado que va a tratar de “pedir lo que pide siempre la Iglesia en los momentos de mayor dificultad y de crisis: más oración y ayuno. Oración, penitencia y ayuno”, ha insistido.

Al papa no le ha gustado la manera en la que se ha salido de Afganistán, como ha confesado en la entrevista. “Respecto al hecho de 20 años de ocupación y después se deja, yo recordé otros hechos históricos”, ha añadido. “Pero me tocó una cosa que dijo la canciller (Angela) Merkel, que es una de las grandes figuras de la política mundial, en Moscú, del pasado 20 [de agosto] . Traduzco -espero que la traducción sea correcta: “es necesario poner fin a la política irresponsable de intervenir desde fuera y de construir en otros países la democracia, ignorando las tradiciones de los pueblos”. Lapidaria. Creo que esto dice mucho, que cada uno lo interprete. Pero ahí me sentí con una sabiduría delante de esto que dijo esta mujer”, ha señalado.

“El hecho de que Occidente renuncie, fundamentalmente la coalición que encabeza EE.UU. y la propia UE... ¿al Santo Padre le desalienta o cree que es el camino adecuado? ¿Hay que dejarles a su suerte?”, le ha plateado Herrera. “Son tres cosas distintas”, ha respondido. “El hecho de renunciar es lícito. El eco que tiene en mí es otra cosa”. En su opinión, “el modo de cómo renunciar, el modo en cómo se negocia una salida, por lo que se ve, aquí no se tuvieron en cuenta -parece, no quiero juzgar-, todas las eventualidades. No sé si habrá alguna revisión o no, pero ciertamente hubo mucho engaño de parte quizás de las nuevas autoridades. Digo engaño o mucha ingenuidad, no entiendo. Pero yo aquí vería el modo. Y esto de la señora Merkel creo que subraya”, ha concluido.

Sobre la pederastia, agua

Ante la pregunta de si Los obispos de todos los países están haciendo los deberes que les mandó cuando les convocó a Roma para que dejen de existir pederastas entre sus filas, el papa se ha ido por la tangente.

“Antes de contestar a su pregunta quiero rendir homenaje a un hombre que empezó a hablar de esto con coraje, aunque era una piedra en el zapato, en la organización, mucho antes de que se hiciera la organización sobre este tema, que es el cardenal O’Malley. A él le tocó arreglar el asunto en Boston y no fue nada fácil. Se han dado pasos muy claros sobre esto, ¿no es cierto? La Comisión de Defensa de Menores, que fue invención del cardenal O’Malley, hoy día está funcionando y ahora debo renovar a la mitad de la gente porque cada tres años se renueva la mitad. Gente de primera agua de varios países distintos con problemas de estos. Y creo que se juegan bien”, dice.

“Creo que es clave en esto las estadísticas que di a los periodistas en el encuentro de los presidentes de Conferencias Episcopales, por un lado, y después el discurso final que tuve al finalizar la misa en ese encuentro. -Que alguno dijo “al fin y al cabo el Papa dijo que es un problema de todos, le echó la culpa al diablo y se lavó las manos”. Eso fue el comentario de un medio-. Que le eché la culpa al diablo, sí. Como incitador de esto. Pero se la eché cuando hablé de la pedopornografía. Dije que abusar a un chico para filmar un acto pedopornográfico es demoniaco. No se explica sin la presencia del demonio. Eso sí lo dije. Bueno, ahí en ese discurso un poco marqué todo, unido a las estadísticas. Creo que las cosas se están haciendo bien. De hecho, se ha progresado y cada vez se progresa más. Ahora, es un problema mundial y grave. Yo me pregunto a veces cómo ciertos gobiernos permiten la producción de pedopornografía. Que no digan que no se sabe. Hoy en día con los servicios de inteligencia se sabe todo. Un gobierno sabe quién en su país produce pedopornografía. Para mí esta es de las cosas más monstruosas que he visto”.

Sobre los avances en las investigaciones, no hay más.