El Papa da un toque a los fieles: "Es molesto que los cristianos pierdan el tiempo quejándose del mundo y de la sociedad"

El Sagrado Palio es el ornamento litúrgico de honor y de jurisdicción, símbolo de la oveja perdida y del Buen Pastor que da la vida por su rebaño, constituido en su forma actual por una faja de lana blanca ancha de entre 4 y 6 centímetros, adornada por seis cruces y dos orlas de seda negra cuyas extremidades se apoyan sobre el pecho y sobre los hombros.

Durante la homilía el pontífice ha reivindicado la figura de los primeros cristianos que “no culpaban a los demás, sino que oraban” y “no hablaban a sus espaldas, sino a Dios”.

Referencias a la Iglesia

El Papa también ha hecho referencia a la manera en que la Iglesia debe llevar el mensaje del Evangelio. A este respecto ha rechazado las palabras y ha dicho que lo importante son los testimonios:“Necesitamos la profecía, una profecía verdadera: no de discursos vacíos que prometen lo imposible, sino de testimonios de que el Evangelio es posible”.

Y ha continuado: “No se necesitan manifestaciones milagrosas, sino vidas que manifiesten el milagro del amor de Dios; no el poder, sino la coherencia; no las palabras, sino la oración; no las declamaciones, sino el servicio; no la teoría, sino el testimonio. No necesitamos ser ricos, sino amar a los pobres; no ganar para nuestro beneficio, sino gastarnos por los demás; no necesitamos la aprobación del mundo, sino la alegría del mundo venidero; ni proyectos pastorales eficientes, sino pastores que entregan su vida como enamorados de Dios”.