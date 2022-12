“Hay que repartir responsabilidades. El papel de Macron es especialmente patético”, ha afirmado Guardans, que ha señalado que “los políticos, y alguien como Macron, que aparenta a veces hasta una sensibilidad enorme, no puede estar ahí dos partidos seguidos”.

“No se puede sorber y soplar al mismo tiempo. Va a haber getne que va a ir a la cárcel unos cuantos años por haber sido corrompidos por Qatar. No es un tema de violación de derechos humanos que sabemos y no podemos probar, es un proceso penal en el que no se puede perseguir al embajador de Qatar”, ha sentenciado.