El Parlament recurre al Supremo la pérdida del escaño de Torra con la abstención del PSC

El Pleno del Parlamento de Cataluña ha aprobado esta tarde presentar recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de despojar al presidente Quim Torra de su acta de diputado. El acuerdo se ha adoptado por 74 votos a favor (Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y Catalunya en Comú y la CUP), la abstención del PSC y el voto en contra de 40 parlamentarios de Ciudadanos y PP.

La Mesa del parlamento catalán ya presentó un recurso sobre el mismo tema el pasado 16 de febrero, pero el Supremo respondió al cabo de unos días que debía ser el pleno quien ordenara su interposición.

La condición o no de diputado de Quim Torra es un asunto que ha reabierto las disputas internas en las formaciones independentistas y que tuvo su culminación el pasado día 27, cuando el president arrastró al grupo de Junts per Catalunya a no participar en la votación del Pleno después de que el presidente de la Cámara, Roger Torrent (Esquerra) se negara a mantenerlo en el escaño, lo que habría comportado una desobediencia a la JEC.

La votación del Pleno viene precedida de la polémica generada ayer, cuando trascendió que el recurso redactado por el letrado Antoni Bayona decía que “era posible interpretar” que no se podía ser president sin ser diputado porque, aunque no existe una regulación legal, esa ha sido siempre la “praxis institucional”. El recurso advertía también que si Torra dejaba la presidencia se generaría un “grave problema institucional” y de “inseguridad jurídica”.