El PSOE-A se abstiene en la ley sobre Doñana que censuran la UE, el Gobierno y los ecologistas

Las proposiciones de ley de PP-Cs y PP-Vox para la nueva regulación de los regadíos en el entorno de Doñana comenzarán su tramitación en el Parlamento de Andalucía después de que este miércoles hayan superado su primer escollo en el pleno con los votos favorables de estos partidos y la abstención del PSOE.

Unidas Podemos y los diputados no adscritos de Adelante Andalucía han sido los únicos que han votado en contra de estas proposiciones de ley, presentadas por separado pero iguales en el contenido.

La tramitación parlamentaria de esta ley, que ha sido muy criticada por los partidos de izquierda y las organizaciones ecologistas, seguirá la vía de urgencia con la que entró en el Parlamento y, aunque los partidos del Gobierno están abiertos a ampliar plazos, iría a su debate final en este periodo de sesiones.

La posición socialista era la única que se desconocía hasta el momento de la votación, en una iniciativa que ya tenía garantizada la mayoría parlamentaria con el apoyo de PP, Cs y Vox y que ha recibido el rechazo del Gobierno central. La posición del PSOE -que ahora comanda Juan Espadas, que fue viceconsejero de Medio Ambiente-, pues, no fue decisiva porque esos tres partidos votaron en bloque e impusieron su voz, pero es significativo que no se haya opuesto, contraviniendo los criterios del Gobierno central (de PSOE y UP), la Unión Europea y los grupos ecologistas.

Varios de los diputados socialistas abogaban por el no, pero a última hora la orden fue de abstención, con lo que se impone la tensión preelectoral -aunque no hay fecha, se entiende que habrá autonómicas este año- y la presión de muchos alcaldes onubenses del PSOE, en la zona donde la ultraderecha se está haciendo fuerte.

Los socialistas andaluces se abstuvieron aun después de que el Gobierno hiciera pública su posición al respecto mediante una contundente carta que la vicepresidenta Teresa Ribera envió al presidente de la Junta, Juanma Moreno, este mismo martes. Le instaba a desistir de la iniciativa “ante los enormes perjuicios, tanto económicos como medioambientales, y también para la imagen de España en el exterior” y le advertía de que la proposición suponía una invasión de competencias de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La Comisión Europea también ha amenazado con multas a España.

El Ejecutivo andaluz, que ha preferido que esta iniciativa se tramitara a través de los grupos en lugar de con un proyecto de ley, no ha emitido ningún criterio sobre la proposición en la Cámara.