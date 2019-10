El Parlamento británico aprueba que Johnson pida una prórroga del Brexit y él se niega a hacerlo

El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, aseguró hoy que no tiene intención de negociar con Bruselas una prórroga del “brexit” más allá del 31 de octubre.



“No negociaré un retraso con la Unión Europea, ni la ley me obliga a hacerlo”, declaró Johnson en el Parlamento, a pesar de que los diputados han aprobado una enmienda que le emplaza a solicitar una extensión.



“Un nuevo retraso sería malo para este país, malo para la Unión Europea y malo para la democracia”, afirmó Johnson, que expresó el deseo de que los “colegas y amigos” europeos no se sientan “atraídos” por la idea de un aplazamiento.



La ley obliga al primer ministro a enviar una carta a Bruselas para pedir una prórroga del “brexit” hasta el 31 de enero, al no haber podido ratificar hoy un acuerdo de salida en el Parlamento.



La Unión Europea, por su parte, debe aceptar esa propuesta, rechazarla, o bien proponer una periodo de tiempo alternativo.



Johnson ha avanzado que presentará esta semana en el Parlamento la legislación que le permitiría ratificar el acuerdo al que ha llegado con Bruselas.



Esa norma debe pasar diversos trámites, tanto en los Comunes como en la Cámara de los Lores, por lo que su aprobación será compleja y puede demorarse.



“Desde que asumí el cargo de primer ministro he sostenido que debemos materializar el ‘brexit’ el 31 de octubre para que el país pueda seguir adelante. La intención de que no haya retrasos sigue intacta. Continuaré haciendo todo lo posible para que el ‘brexit’ se produzca el 31 de octubre”, indicó Johnson.