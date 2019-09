El Parlamento Europeo rechazará un acuerdo de 'brexit' sin salvaguardia para Irlanda

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha advertido este jueves de que la Eurocámara no aprobará ningún acuerdo del “brexit” sin la salvaguardia para Irlanda que el Reino Unido busca eliminar del texto, y ha confirmado que Bruselas no ha recibido aún propuestas “factibles” desde Londres para sustituirla.

“No habrá un acuerdo sin una salvaguardia (para Irlanda). Esa es nuestra posición clave. Si no quieren hablar sobre eso, significa que no quieren hablar en absoluto y que no hay nada de lo que hablar”, ha zanjado Sassoli en una rueda de prensa en Bruselas.

El acuerdo de salida del “brexit”, bloqueado en tres ocasiones por el Parlamento británico, necesita también el visto bueno del Parlamento Europeo, que vincula su validación a que se aseguren los objetivos de la polémica salvaguardia a la que se opone el Gobierno de Boris Johnson.

En una resolución que aprobará el pleno de la Eurocámara la próxima semana en Estrasburgo se subraya que el acuerdo del “brexit” que negoció Bruselas con la predecesora de Johnson, Theresa May, es “justo y equilibrado”, a la vez que respetuoso con las líneas rojas de ambas partes. Los grupos del Partido Popular Europeo, la Alianza de Socialistas y Demócratas, Renovar Europa, Los Verdes y la Izquierda Unitaria Europea apoyarán la resolución.

Junto a los presidentes de los grupos parlamentarios, Sassoli ha mantenido este jueves un encuentro con el jefe negociador europeo para el “brexit”, Michel Barnier, con quien ha confirmado un amplio acuerdo sobre las bases negociadoras europeas.