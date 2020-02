El partido centrista Fianna Fáil gana al final un escaño más que el Sinn Féin en Irlanda

Jeff J Mitchell via Getty Images

Jeff J Mitchell via Getty Images Micheal Martin, líder de Fianna Fail, llegando a su cuartel general en la noche de las elecciones.

“Esta campaña ha girado en torno al cambio. La gente ha votado a Sinn Féin para que esté en el Gobierno, para que marque la diferencia, para ponernos a prueba, para cumplir con las promesas”, explicó McDonald en una entrevista con la cadena pública RTE . Insistió en que quiere un Gobierno progresista y, aunque no descarta una coalición con democristianos o centristas, ha dicho que preferiría gobernar sin el apoyo de FG o FF.

Por su parte, Varadkar y Martin siguen insistiendo, aunque cada vez con la boca más pequeña y con ambigüedades, en que no pactarán con los republicanos por su pasado violento y sus políticas económicas, que tachan de populistas y radicales.

El ministro de Finanzas y director de campaña del FG en estas elecciones, Paschal Donohoe, afirmó que, “probablemente”, su partido “mantendrá algún tipo de contacto con el Sinn Féin” cuando se conozcan los resultados, pero repitió el mensaje de su líder sobre el rechazo a formar gobierno con McDonald.

Los democristianos creen que podría atraer a varios independientes y partidos minoritarios, pero incluso esa opción podría no ser viable si no se dan los números necesarios, por lo que Varadkar no ha descartado formar una gran coalición con su rival histórico, el Fianna Fáil.

Los democristianos ya permitieron al FG gobernar en minoría durante la pasada legislatura con un acuerdo con el que apoyaron los presupuestos generales y se abstuvieron en votaciones parlamentarias clave, como mociones de censura.

No obstante, ese acomodo les ha costado votos en estas elecciones, pues la ciudadanía considera que existe “compadreo” entre los hasta ahora grandes partidos irlandeses para seguir repartiéndose el poder.

Lo que es seguro es que, tras el anuncio de los resultados finales, arranca ahora un largo periodo de negociaciones que podría encallarse ante la falta de opciones viables, lo que forzaría unas nuevas elecciones.