El parto, ese viaje alucinante

El parto en casa en embarazos que no sean de riesgo ni situaciones complicadas, una práctica habitual, realizada desde la más absoluta normalidad en Países Bajos o Reino Unido, es aquí tachado de irresponsabilidad por quienes desde la orilla tecnocrática han rasurado, aplicado enemas o cortado cuando no era necesario o, que olvidaron como hacer un parto de nalgas o uno gemelar porque directamente fueron a la vía rápida.

Doy por hecho que esta reflexión no será del agrado de todo el mundo y quizás, haya quien saque conclusiones equivocadas sobre mí. Soy médica y decidí que mis viajes no serían como los que yo había visto durante la residencia. Algo no me cuadraba, así que opté las dos veces por un hospital a más de una hora de mi casa porque me ofrecía lo que otros no pensaba que fueran a darme.