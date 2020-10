El Pentágono, en cuadro por la cuarentena de varios de sus altos cargos

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS El secretary of Defense, Mark Esper, junto al ministro búlgaro de Defensa, Krasimir Karakachanov, este martes en el Pentágono

El jefe del Estado mayor conjunto de EEUU, el general Mark Milley, y otros altos cargos del Pentágono se encuentran en cuarentena después de que un subcomandante diera positivo por COVID-19, informaron este martes fuentes oficiales.

La cuarentena afecta a prácticamente todos los principales asesores militares del presidente estadounidense, Donald Trump, conocidos como el Estado mayor conjunto, revelaron los diarios The New York Times y The Wall Street Journal, citando fuentes del Pentágono.

Su decisión se supo poco después de que la Guardia Costera de EE.UU. anunciara en un comunicado que el subcomandante de esa rama de las Fuerzas Armadas, el almirante Charles Ray, fue diagnosticado con la enfermedad este lunes.

Sin noticias de relación con el brote de la Casa Blanca

No está claro si hay alguna relación entre el positivo de Ray y el brote de la Casa Blanca, que afecta al propio Trump y a más de una docena de personas de su entorno.

Ray estuvo la semana pasada en el Pentágono, reunido en una sala segura con el general Milley y otros líderes uniformados del Departamento de Defensa, y empezó a tener síntomas este fin de semana, según la Guardia Costera.

Tanto Milley como el resto de los altos cargos del Estado mayor conjunto han dado negativo después de enterarse del positivo de Ray, de acuerdo con el Wall Street Journal.