El pequeño comercio de Madrid, ante su gran crisis y su gran oportunidad

SOPA Images via Getty Images Una mujer con mascarilla pasa por delante de un restaurante cerrado.

El confinamiento actual no es ni mucho menos tan estricto como el de los primeros meses de la pandemia, y eso les da algo de oxígeno. Pero estas nuevas limitaciones les pillan con una cuenta de resultados mermada y con poco músculo para aguantar. Su única esperanza es que ante la imposibilidad de moverse, los ciudadanos recurran a los comercios más cercanos para hacer sus compras.

La economía madrileña parece abocada a moverse entre el susto y la muerte. El estado de alarma decretado este viernes por el Gobierno tendrá un impacto poderoso en los números madrileños, pero la inacción del gobierno regional presidido por Díaz Ayuso ya estaba haciendo mella en las cuentas de la región, una de las más golpeadas por el virus en la segunda ola. A eso se suma la batalla política, que tampoco ayuda mientras 4,6 millones de ciudadanos reciben la instrucción de no moverse de su localidad.

“Cualquier limitación al desarrollo de las actividades productivas como las restricciones e la movilidad y el control de horarios es un condicionante importante, pero no hay que obviar que la situación sanitaria se complica ante este rebrote de contagios”, señala Ana López, profesora de economía de la Universidad Autónoma de Madrid y secretaria de la junta del Colegio de Economistas de Madrid.

La batalla sin cuartel entre Gobierno central y el regional tampoco ayuda a que los inversores apuesten por Madrid. Las inversiones no volverán hasta que no se controle la pandemia. “El elevado clima de incertidumbre ante la situación económica, la inseguridad ante los riesgos de exposición y evidencia de nuevos contagios, las confrontaciones entre las fuerzas políticas no generan un clima que contribuya a dar una imagen de una situación controlada”, apunta López.

Un segundo confinamiento total sería insoportable

El estado de alarma decretado este viernes no tiene nada que ver con el que se puso en marcha en marzo, que supuso el confinamiento de la población y supuso el cierre de todos los comercios salvo aquellos dedicados a actividades esenciales como supermercados.

El impacto de este nuevo estado de alarma en la economía es obviamente menor al de entonces. La región pierde actualmente unos 600 millones de euros por semana con los cierres perimetrales, según la patronal. Hace seis meses solo la capital perdía 400 millones al día en el confinamiento total, según calculó el Ayuntamiento de Madrid.