El pequeño gran desliz de Letizia en su primer acto sin mascarilla

Pablo Cuadra via Getty Images

Pablo Cuadra via Getty Images

Letizia, conocida por preparar sus apariciones al milímetro, no contó con un desliz con su barra de labios, que se transfirió hasta los dientes delanteros dejando unas manchas rosas. Un trance por el que han pasado muchas mujeres, pero que la reina no ha podido esconder al no llevar mascarilla.