El pequeño Nicolás, víctima de una agresión en Madrid: "Estoy triste y en shock"

La Policía Nacional ha detenido a tres jóvenes por agredir a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el pequeño Nicolás, en el paseo de la Castellana de Madrid, ha informado un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Todo comenzó a la altura del número 40 del paseo de la Castellana, junto al Puente de Juan Bravo, a las 23 horas del sábado. Francisco Nicolás iba por la calle junto a dos amigos caminando para coger un taxi cuando un grupo de jóvenes se acercó a él para pedirle una foto.

Como este se negó, empezaron a golpearle y patearle y a otro de los amigos, mientras que el tercero pudo escapar y parar a una patrulla de la Policía Nacional, que localizó a los agresores y arrestó a tres personas, dos hermanos valencianos y un malagueño de 19, 20 y 21 años. Fueron trasladados a la comisaría de Salamanca acusados de un delito de lesiones.

El ‘pequeño Nicolás’ llamó al 112 y hasta el lugar llegó a las 23.20 horas una ambulancia del Samur-Protección Civil, cuyos sanitarios le atendieron y le trasladaron con la nariz rota al hospital La Princesa de Madrid, donde ha pasado la noche, según contó él mismo a varios medios de comunicación.

“Me cogió del cuello y con empujones, en plan colegueo, pero no me hizo gracia porque no le conocía”. “Y mira que yo soy de hacerme fotos con todo el que me lo pide, pero me negué porque no me gustó la forma agresiva de pedirlo”, expresó.

“Gracias a Dios”, en mitad de la pelea, “tuvimos la suerte de que pasaba por allí una patrulla de la Policía Nacional, a los que tengo que agradecer su trato exquisito”. “Estoy aún en estado de shock, no lo entiendo, y también muy triste, tengo miedo de que esto vuelva a pasar”, ha confesado.