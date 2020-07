El percance de Kiko Jiménez y Sofía Suescun por el que han acabado en el hospital durante sus vacaciones

A última hora de este miércoles, Suescun despejaba las dudas de sus fans con unos stories en los que contaba que habían sufrido una insolación que les había llevado al hospital. “Hola. Hasta hace un momento estaba fatal, he vomitado y he tenido muchísimos escalofríos y mal temple. Definitivamente me ha dado una insolación”, ha escrito junto a una imagen con un visible gesto de preocupación y un paño húmedo en la frente.

“Es la primera vez que me pasa, sin duda hay que protegerse muchísimo e hidratarse infinitamente”, ha añadido, además ha calmado a sus seguidores señalando que ya esta bien y que Jiménez la ha cuidado. “Mi niño me ha cuidado, me ha llenado de crema y me ha puesto paños de agua congelada”, ha señalado.

A pesar de esto, unas horas después, Suescun compartía una instantánea desde el hospital, donde mostraba que ambos habían tenido que pasar por Urgencias por esta insolación.

Pero esta no ha sido la única visita reciente al hospital de Suescun. El pasado miércoles tuvo que pasar por quirófano para tratarse un problema dental por el que dijo que podría perder el diente.