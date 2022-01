'El perdón', la autoficción llega al teatro comercial.

Y lo que cuenta es una historia macabra, el asesinato de un padre. No importa que fuese en la convulsa y violenta narco Colombia de los años noventa. Cuando ella era una adolescente y salía de la clase de baile. Unas clases que posteriormente abandonaría. Un padre que, por la descripción que hace la actriz en la obra, era todo un galán, todo un señor, que amaba la vida y amaba el amor, como cantaría Julio Iglesias.

Para los habituales del teatro, la obra no ofrece nada nuevo a parte de esta historia. Chevy Muraday, coreógrafo y bailarín, ya ha bailado con y ha hecho bailar a una gran parte del estrellato teatral patrio. Y en esta coreografía parece repetirse a sí mismo o tirar de recursos ya vistos o ya utilizados. Aunque quien tuvo y retuvo, pues ofrece alguna imagen sorprendente, como la del torbellino de papel dorado, por ejemplo.

A priori, son ellos los tres atractivos de la obra. Sin embargo, sentado en la butaca y, tratando de verlo desde el punto de visto crítico, no son los aspectos que brillan. Sino que lo son la música de Mariano Marín, que el año pasado ganó un Max, y la iluminación de Nicolás Fischtel.

Pues la historia, tal y como está puesta en escena, no da para mucho, la verdad. Vaya por delante que la cosa tuvo que ser dura. Perder a un padre, sobre todo si era querido y no era fuente de conflictos, no debió ser fácil.