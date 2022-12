El periodista deportivo estadounidense Grant Wahl muere en Qatar mientras cubría el Mundial

Doug Zimmerman/ISI Photos via Getty Images

Doug Zimmerman/ISI Photos via Getty Images

La causa oficial de su fallecimiento no ha trascendido por el momento, aunque The Wall Street Journal sostiene que aparentemente ha sufrido un ataque al corazón.

Según recoge la cadena CNN, Wahl había mencionado en un episodio de su podcast que su cuerpo le estaba avisando de que no “estaba durmiendo bien” y en la última semana había sentido una fuerte presión en el pecho, por lo que había visitado la clínica médica habilitada para medios en dos ocasiones, donde lo habían diagnosticado como bronquitis.

No obstante, este jueves había afirmado sentirse mejor tras descansar, ya que durante el enfrentamiento entre Estados Unidos y Países Bajos dijo haber experimentado una “rendición involuntaria de cuerpo y mente”.

Su hermano denuncia que podría haber sido asesinado

“Mi nombre es Eric Wahl. Vivo en Seattle, Washington. Soy el hermano de Grant Wahl. Soy gay”, ha afirmado en el vídeo, según recoge New York Post. “Soy la razón por la que usó la camiseta del arcoiris en la Copa del Mundo. Mi hermano estaba sano. Me dijo que recibió amenazas de muerte. No creo que mi hermano acabe de morir. Creo que lo mataron. Y solo pido cualquier ayuda”.