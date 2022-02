El periodista José Antonio Martínez Soler denuncia también abusos en La Salle de Almería

Fue tras escuchar al novelista cuando Soler publicó un artículo en La Voz de Almería y 20 Minutos , explicando los abusos que él mismo sufrió de niño, a los 10 años, en el colegio La Salle de Almería. El texto ha tenido un enorme impacto por la dureza de su relato, una catarsis. Ayer, Hora 14 de la Cadena SER lo entrevistó y puso en contexto su revelación . “Fui muy cobarde, lo tenía oculto en un lugar oscuro del corazón y no quería sacarlo”, explicó.

“Nunca fui capaz de contarlo, ni siquiera en mis memorias, que saldrán en mayo. Pero mi chica, que es de Boston y también es periodista, me insistía en que tenía que contarlo. Seguimos todo lo que sacó el Boston Globe, vimos la película Spotlight... y escuchar a Alejandro Palomas me llenó de rabia”. Martínez Soler ha detallado que, en su caso, sufrió tocamientos y, cuando un fraile quiso masturbarle, salió corriendo. Pero no fue víctima de una violación.