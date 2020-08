El periodista Raúl del Pozo desvela la llamada que le ha hecho Juan Carlos I: "Ha pasado algo este fin de semana"

El periodista Raúl del Pozo, muy cercano a Juan Carlos I, ha desvelado en Espejo Público que el rey emérito le llamó por teléfono el viernes por la tarde para comunicarle que iba a salir de España.

“Yo entendí que se iba de vacaciones. Pero ha pasado algo en este fin de semana que ha aparecido la palabra clave, que es trasladar. Ha habido una gran presión del Gobierno sobre el rey y ha habido una gran presión sobre el emérito para que se marchara”, ha asegurado Del Pozo, que ha insistido en que “trasladar” es el verbo que “ha inventado un ingeniero del Estado”.

“No quiere decir ni irse al exilio, ni irse de vacaciones. No quiere decir más que cambia de lugar y está siempre pendiente de lo que diga la Justicia, de lo que digan los fiscales”, ha remarcado el periodista, quien ha asegurado que Juan Carlos I estaba “harto de no poderse explicar” y cada día “tenerse que tragar tres sapos” de los "cuatro o cinco chantajistas a los que escucha la gente y los partidos y no a él”.

Del Pozo ha asegurado que lo que está pasando “es terrible” para el rey emérito, que ha huido “de esa cacería constante”. El periodista ha afirmado que no sabe dónde ha ido pero ha asegurado que lo encontró tranquilo y ha destacado que es “un hombre muy obediente”.

“Le han dicho que tiene que irse y se va, pero mantiene el tipo, el título de rey”, ha explicado Del Pozo, que ha reconocido que encontró a Juan Carlos I “un poco triste” y que le dijo que le puede ocurrir como a Rita Barberá, que sea “absuelto después de muerto”.