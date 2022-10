'El Pirata', uno de los grandes locutores de rock en España, se recupera tras sufrir un infarto en directo

Europa Press Entertainment via Getty Images

Nacido en 1956, El Pirata descubrió el rock muy joven, y aprendió el oficio de locutor de radio de la mano de otro presentador emblemático con el que ahora comparte cadena, Vicente “Mariskal” Romero. Con apenas 15 años comenzó su carrera en los medios. Desde 1971 ha entrevistado a muchos de los más grandes iconos del rock y el heavy metal, como AC/DC, Iron Maiden, Scorpions, Bon Jovi, Slash, Lemmy Kilmister, líder de Motörhead, o Ringo Starr, el batería de The Beatles.

En una entrevista a El Mundo, Ordúñez reconocía que descubrió el rock y sintió algo inmediato: “El choque fue... Fue importante. Lo que pasa es que mis padres, que tenían una cultura modesta, tenían intuición, valoraban el talento aunque no entendieran los códigos. un día, hace dos o tres millones de años; estábamos mi madre y yo ante de la tele y pusieron unas imágenes de Jimi Hendrix en Monterrey. Y me dijo: ‘Ese hombre es un genio, ¿verdad? Ya me doy cuenta’