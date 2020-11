El plan de Biden para reactivar la economía estadounidense

“Biden no apoyaba el green new deal del ala más izquierdista del Partido Demócrata, pero ha cogido varias ideas, sobre todo en lo que se refiere a infraestructuras verdes. Ha prometido invertir 2,2 billones en energías verdes, en reformar viviendas para que sean más eficientes y electrificar el país”, explica Wirth.

El demócrata quiere utilizar este dinero en reconstruir las infraestructuras del país, como las carreteras y los trenes. “Las infraestructuras en EEUU no son las mejores del mundo, están obsoletas. Muchas se construyeron en los años 60 y no han mejorado mucho desde entonces, a pesar del crecimiento de la población”, apunta Eszter Wirth , profesora de economía de la Universidad de Comillas ICADE .

A pesar de que algunos republicanos han puesto el grito en el cielo por este plan fiscal, este aumento no afectará a la inmensa mayoría de los estadounidenses. “Este incremento del impuesto sobre la renta solo afectaría entre el 1% y el 1,5% de la población más rica y no a la clase media”, explica.

Win McNamee via Getty Images El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al vicepresidente de China, Liu He, para anunciar el acuerdo entre ambos países conocido como fase uno.

Al igual que Trump, Biden también apuesta ahora por el proteccionismo económico, frente al comercio libre que defendía cuando era vicepresidente de Obama.

El candidato demócrata defiende la relocalización de empresas de EEUU que actualmente producen en otros países como México. Además, ha prometido la compra de productos fabricados en EEUU por valor de 400.000 millones de dólares. Si Trump defendía su mítico Make America Great Again, ahora uno de los lemas de Biden es Made in All for America.

El mandato de Trump ha estado protagonizado por la guerra comercial con China. Los expertos creen que la política comercial cambiará. “Trump intentó que China dejara de aplicar unas políticas de dumping [competencia desleal] con una guerra comercial unilateral. Biden intentará conseguir aliados en la UE, Japón y Corea del Sur para presionar a China”, señala Wirth.

Trump impuso aranceles a multitud de productos fabricados en otros países, como la aceituna negra española. Ahora, el candidato demócrata quiere ligar estos aranceles al cambio climático. “Biden quiere imponer un arancel verde a los productos que procedan de países poco respetuosos con el medio ambiente. Esta idea se la compró a Elisabeth Warren”, explica.

Veremos si Biden puede llevar a cabo todas estas iniciativas o tiene que reducir su ambición, ante un Senado controlado por los republicanos.