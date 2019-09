El plan para las vacaciones del año que viene: el Hotel Marvel de Disneyland París

“Satisfacer las expectativas de nuestros visitantes no es suficiente, nuestro objetivo es superarlas”, afirma Daniel Delcourt, Vicepresidente Senior de Disneyland París. Y no, no son solo palabras. Seguramente que por eso este mágico lugar situado a 32 kilómetros de la capital francesa sigue siendo el primer destino turístico europeo.

En la presentación de la temporada 2020 del famoso parque temático quedó más que evidente que en el parque de Mickey Mouse no existen límites a la hora de transformar, innovar y sorprender a sus visitantes.

Dormir con superhéroes

Una de las grandes novedades con las que la compañía quiere sorprender a sus fans el próximo año es con la apertura del primer hotel del mundo dedicado a los superhéroes de Marvel: el Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel, que abrirá sus puertas el próximo verano.

La idea no puede ser más seductora para los más pequeños: compartir espacios con Spiderman, Capitan América, La Viuda Negra o Hulk es el sueño hecho realidad para esos mini héroes que ansían los superpoderes de estos personajes.