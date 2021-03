El plantón en la cita final de ‘La isla de las tentaciones’ que ha revolucionado Twitter

La isla de las tentaciones ha llegado a la recta final. Este miércoles Telecinco ha emitido el último programa, que ha comenzado con las decisiones de las parejas sobre el tentador o tentadora con los que han tenido su cita final.

Diego, como era de esperar, ha escogido a Carla para el encuentro final. Mientras, Hugo ha tomado la misma decisión que su pareja, Lara, y ha preferido no tener la última cita y quedarse en la villa.

“Yo quiero tener una cita final con mi compadre Hugo”, ha comentado de forma natural Raúl en su turno, un comentario que ha conseguido sacar una amplia sonrisa a Sandra Barneda.

Ya solo quedaba la decisión de Jesús. “Me gustaría tener una cita final para conocer más a una persona, porque he llagado muy muy tarde”, ha comenzado para aclarar que la escogida era Lara. Pero lo que no se esperaba era la reacción de la joven.

“Mentiría si digo que quiero tener la cita final con Jesús, porque no me sale así. Lo veo todo como muy forzado y como que me estás vendiendo la moto”, ha respondido la aludida. “Hemos tenido dos conversaciones únicamente, porque en realidad no nos conocemos”, “ese día pasó lo que pasó y lo siento si ha habido algún malententido”, ha comentado en la playa

“Creo que Jesús está un poco desubicado y tiene que aclararse”, ha añadido después frente a la cámara. “Ole tú”, ha soltado Stefany, la anterior tentadora de Jesús. “Chapó, muy sincera y chapó”, ha descrito la tentadora la decisión de su compañera, que ha sido muy aplaudida en las redes sociales.