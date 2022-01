El PNV advierte a Sánchez de que si incumple con esta medida la relación con el Gobierno "se irá al carajo"

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Pedro Sánchez, en La Moncloa.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha avisado este jueves de que la relación de su partido con el Gobierno de Pedro Sánchez “se irá al carajo” si la trasferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital no llega a Euskadi, como se acordó.



En una entrevista en Radio Euskadi, Ortuzar ha recordado que ese asunto se recogía en el acuerdo de investidura del presidente del Gobierno y, “si se incumple lo acordado para el traspaso del Ingreso Mínimo, sí se puede ir todo al carajo”.



Ha achacado los problemas en esta negociación al ministro José Luis Escrivá, “porque es un ministro obstáculo”.



“Es la tercera vez que negociamos ese traspaso” y “ahora, cuando deberían mandar un último papel, nos quieren meter de rondón una cosa inaceptable: que el traspaso no lo sea sino que sea una cesión temporal de 10 años prorrogable”, ha denunciado. “Eso no es lo habíamos pactado ni lo contempla el Estatuto de Gernika”, ha dicho.