El polemista de ultraderecha Éric Zemmour se suma a la carrera por el Elíseo

El polemista francés de ultraderecha Éric Zemmour despejó este martes las pocas dudas que quedaban sobre sus aspiraciones políticas y se presentó oficialmente como candidato al Elíseo para las presidenciales de abril de 2022.

El ensayista y tertuliano, autor de controvertidos superventas en Francia como Le suicide français, había jugado estos meses con la ambigüedad y copado el espacio mediático en gran parte en su calidad de literato gracias a la presentación de su última obra, La France n’a pas dit son dernier mot.

En abril ya había en las calles carteles con su foto con tintes electorales, la fecha de 2022 y el mensaje “Yo voto por Zemmour”. Pero el auténtico pistoletazo de salida lo dio hoy con un vídeo en sus redes sociales.

“Durante mucho tiempo me contenté con mi rol de periodista y escritor (...), me decía que cada uno su papel. (...) Pero la cuestión ya no es reformar Francia, sino salvarla. Por eso he decidido presentarme”, dijo en una grabación de diez minutos en la que intercaló imágenes históricas y actuales.

Su mensaje tuvo un carácter eminentemente nostálgico e hizo referencia a una Francia “que está a punto de desaparecer”: la de Napoleón Bonaparte y del general Charles de Gaulle; la de personajes como Molière, Voltaire y Rousseau; o la de Brigitte Bardot y Jean-Paul Belmondo.

La escenografía no fue casual. Sentado detrás de una mesa de despacho, con una elegante biblioteca de fondo y un micrófono radiofónico frente a él, remitía al famoso mensaje lanzado por Charles De Gaulle el 18 de junio de 1940 a través de la radio, cuando este instó a los franceses a la resistencia tras la invasión de Alemania.

“Desde hace décadas, nuestros gobiernos de derechas e izquierdas nos han conducido a este camino funesto del declive y la decadencia”, sostuvo subrayando la necesidad de reindustrializar Francia.