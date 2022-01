El popular chef Gordon Ramsay recuerda la vez que cocinó para Putin: "Fue intimidante"

El popular chef británico Gordon Ramsay, presentador de la versión inglesa de Pesadilla en la cocina, ha reconocido en una entrevista en The Kelly ClarksonShow que el presidente ruso, Vladimir Putin, es la persona que más le ha intimidado de todas a las que ha cocinado.

Ramsay ha recordado que en el año 2000 preparó en Downing Street una comida para una reunión que mantuvieron el por entonces primer ministro británico, Tony Blair, con el dirigente ruso.

“Recuerdo que me invitaron a cocinar para ellos. Realmente me cagué encima”, ha dicho el cocinero. ”¿Te imaginas si intoxicas con tu comida a estos dos? ¿Te imaginas lo que me ocurriría si eliminaba a estos dos?”, ha preguntado entre risas Ramsay.

El cocinero, que estuvo ayudado por otros dos chefs de su confianza, ha calificado la experiencia de “bastante extraordinaria”, aunque ha reconocido que también fue “intimidante”.

El menú que preparó estaba formado por un plato de sopa de tomate con caviar dorado, una rodaja de lubina asada sobre patatas trituradas con espárragos blancos y una tarta.

Precisamente, los espárragos fueron protagonistas de la conversación que mantuvo con los dirigentes: “Al saludarlos estaba parado entre ambos y me preguntaron sobre los espárragos ingleses, solo pensaba que me sacaran de ahí y que terminara todo”.

Además, se ha quejado de que el propio chef tuvo que llevar sus utensilios de cocinar, ya que la cocina de Downing Street estaba mal equipada.