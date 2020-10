El popular médico César Carballo se expresa de forma muy cruda sobre Fernando Simón: le recuerda quién le paga

El popular médico César Carballo, conocido por sus apariciones en programas de Televisión como La Sexta Noche, se ha mostrado muy duro con Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, al que ha acusado de subestimar en repetidas ocasiones al coronavirus.

Carballo, que es adjunto a las Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, ha criticado en Telemadrid al epidemiólogo por no reconocer la vía de los aerosoles como una de las principales formas de contagio del virus.

“Es la sexta o la séptima vez que usted subestima al virus. Ya lo dijo usted en marzo, que iba a haber dos o tres casos. Después dijo que las mascarillas parecía que no hacían falta. En verano dijo que todo estaba controlado y que esto eran unos brotecillos y que no había segunda ola. Permitió pasar a las Comunidades Autónomas a pesar de que no habían hecho los deberes. Eso es responsabilidad suya, ¿eh?”, ha criticado el médico.