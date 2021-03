El populismo antipopulista

Afortunadamente, la literatura académica especializada evita, generalmente, esa tentación. Por otra parte, probablemente no tenga sentido colgarle la etiqueta de populista a un partido, sino a discursos y estilos políticos y, en todo caso, a los dirigentes más proclives a utilizarlos. Seguro que nadie se libra de haber lanzado en algún momento un mensaje populista o gesticulado como tal.

La caracterización de partidos como populistas es siempre problemática. Ignacio Molina y Santiago Delgado, en Conceptos fundamentales de ciencia política , lo definen como: “Aversión a las élites, denuncia de la corrupción que afectaría al resto de actores políticos y constante apelación al pueblo entendido como amplio sector interclasista al que castiga el Estado”. Sobre este núcleo conceptual pueden admitirse leves variaciones, pero estirar mucho el concepto para meter en el saco todo lo que no nos gusta de la política contribuye a desvirtuarlo y quitarle valor analítico.

Este preámbulo viene a cuento de un fenómeno político recurrente: la sobreactuación de los algunos partidos centristas o liberales en la denuncia del populismo. Tanto el grupo parlamentario liberal europeo en Bruselas como Ciudadanos en España están intentando erigirse en los grandes abanderados de la lucha contra el populismo, al que consideran una amenaza para el orden liberal. No cabe duda de que algunos partidos anti-establishment, especialmente con ribetes autoritarios y xenófobos, son un fenómeno sobre el que debemos poner los cinco sentidos.

Tanto los partidos de extrema derecha como de extrema izquierda que se catalogan habitualmente como populistas en el debate político contienen, sin duda, en su seno corrientes y tendencias populistas, pero otras que difícilmente pueden considerarse como tales. Un partido marxista ortodoxo quiere derribar el orden establecido, pero es difícil calificarlo como populista. No existe un pueblo que se contrapone a las élites, sino una clase revolucionaria —los obreros— que deben liderar una revolución contra la burguesía, pero sin complicidad de parte del pueblo —la pequeña burguesía, parte del proletariado alienado por sus creencias religiosas o el lumpenproletariado—. Por otra parte, muchas corrientes reaccionarias pregonan un autoritarismo no populista. El franquismo, sin ir más lejos, era muchas cosas muy censurables, pero a grandes rasgos no era populista.