El portavoz del PP deja a Mónica García con esa cara al poner en su boca esta frase

“Espero que en el debate de hoy cumpla con su compromiso de no insultarme. Yo quiero y deseo que hoy haya confrontación, sí, pero de ideas. Y no que usted siga en la senda de la deshumanización del adversario como antesala de la intolerancia y el odio. Así que espero y confío en que usted tenga respeto y sustituya su tradicional bullying político por un debate político sano”, ha comenzado en su discurso García durante la segunda sesión del Debate del Estado de la región.

El “problema”, a su juicio, entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta “no es que piensen o no lo mismo, ni siquiera que se lleven bien o mal”, sino que “no dan pie con bola”. “Que no coinciden en lo que dicen porque no saben qué decir. Dijo que la excepción ibérica es un ‘timo ibérico’ que sube el precio, cuando lo ha reducido un 20%. ¿Sabe qué le digo? Que con el cacao que tienen, son ustedes el timo ibérico”, ha lanzado.