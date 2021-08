Sin embargo, la propia atleta, nacida en Ribeira, A Coruña, explicaba sus orígenes en una entrevista en El País en 2018, donde señalaba que no sabe quién es su padre genético.

“Yo no sé de dónde tengo genes. No conozco a mi padre biológico y, no sé... Es negro, eso estoy segura, jeje... Yo siempre digo: es africano, seguro, porque todos los negros sean de África, sean de Cuba o sean de República Dominicana, los negros que están allí llegan de África, porque eran antiguos esclavos. Mi sangre es africana, y estoy muy orgullosa de ella. Africana y española, ¡eh!, que mi madre es española...”, subrayaba.