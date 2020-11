El potente mensaje de esta anciana de 90 años tras estar un mes ingresada por coronavirus

María Jesús, a sus 90 años, se ha pasado un mes luchando contra el coronavirus ingresada en un hospital. Vivir la enfermedad en primera persona y hacerlo aislada, sin casi prácticamente contacto familiar directo, le ha servido para enviar desde Mas Vale Tarde (laSexta) un fuerte mensaje a aquellos que se saltan las normas.

Especialmente, se ha querido acordar de los jóvenes, después de que el programa informara de la fiesta de 40 influencers celebrada en Marbella: “Que no sean tan irresponsables y se hagan cargo de lo que está pasando y hagan caso”.

“No hagan tantas tonterías, que hay mucha gente en los hospitales y no se dan cuenta que no pueden ver a nadie de su familia, la gente muere sin poder hablar con los tuyos y eso es una cosa... No poder ver más que a los que nos cuidan y nos limpian”, ha añadido.

La anciana ha recordad que los hospitales están llenos de gente y ha destacado el papel de los sanitarios, que además de profesionales de la salud tienen que acompañar a los enfermos ante la imposibilidad en algunas comunidades de que puedan recibir visitas de familiares.

“Las enfermeras se merecen el cielo porque son maravillosas. Cómo te tratan con todo el trabajo que tienen y todo lo que pelean: acostarnos, darnos de comer, vestirnos, bañarnos, etc. Ese trabajo no está pagado con dinero ni con nada en este mundo”, ha contado.

María Jesús ha querido destacar que pesa “más la soledad que la enfermedad”: “Si va una persona que te quiere al hospital, te acaricia la cara y te coge la mano... Eso te da vida”.

Por ello, la invitada a Más Vale Tarde ha definido la soledad en los hospitales como algo “muy doloroso” que hay que vivirlo para poder imaginarlo.