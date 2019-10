La Voz Kids es uno de los talent show más exitosos de la parrilla televisiva actual. El concurso de Antena 3 presentado por Eva González está en su fase de selección y los jueces ya tienen sus equipos muy avanzados.

Melendi, David Bisbal, Rosario Flores y Vanessa Martín se quedaron boquiabiertos en la noche del martes con Alba Aguilar, una joven que cantó One and only.

Tras su actuación, Bisbal y Martín apostaron por ella para estar en su equipo. Pero lo más llamativo, además de su gran estilo al cantar, fue su camiseta, en la que se podía leer “no es es no”.

Un contundente mensaje feminista que ha aplaudido tanto el público como los coaches.