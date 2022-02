El PP abre un expediente informativo sobre el caso Ayuso y no descarta acciones legales contra ella

“La dirección del PP dice que aplicó a Ayuso "el protocolo habitual" y que el expediente que la investiga "no prejuzga nada"”

“Este es el protocolo habitual que se sigue en todos los casos y no prejuzga nada”, ha querido aclarar García Egea, que ha acusado a Ayuso de no aportar “más información” ni aclaraciones. “Ha sido en vano, no hemos recibido ninguna aclaración”, ha afirmado.