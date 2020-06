El PP acusa a Sánchez de presumir de tener cero muertes "cuando de media fallecían 68 compatriotas cada día"

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Pablo Montesinos, junto al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una comisión parlamentaria

A la carga de nuevo por los fallecidos a causa del coronavirus. El Partido Popular ha vuelto a criticar la gestión del Gobierno con motivo de la actualización oficial de muertes hecha hoy por Sanidad tras 12 días congeladas, con más de 1.100 decesos nuevos, ha advertido que “los españoles se merecen saber el número real”.

Lo ha hecho a través de su vicesecretario de Comunicación y diputado nacional, Pablo Montesinos, en una rueda de prensa donde no ha ahorrado críticas al presidente. “El pasado 3 de junio Pedro Sánchez presumía de que no había ningún fallecido por coronavirus, cuando de media estaban falleciendo 68 compatriotas”. ”¿Qué tendría que hacer el PP en esta circunstancia, nos callamos para que la maquinaria de Moncloa no nos acuse de crispar?”, se ha preguntado.

Para Montesinos, el anuncio del Ministerio este viernes es otra “vuelta de tuerca”. “Hoy el Gobierno, en una nueva vuelta de tuerca más, tras rectificaciones, cambios de criterios y una más que evidente ocultación de cifras, dice que el número de fallecidos es en torno a los 28.000. Nosotros recordamos que el INE (Instituto Nacional de Estadística), que depende del Gobierno, habla de muchos más, de unos 48.000, como también el Instituto Carlos III y las funerarias”, ha añadido, aunque queda por aclarar si esas muertes “de más” que señalan ambas instituciones están directamente relacionadas con el covid o no.

Para el PP, “los españoles se merecen saber toda la verdad, por eso solicitamos una comision de investigación en el Congreso y no nos vamos a cansar de reclamar la verdad aunque se active la maquinaria de Moncloa”. Montesinos ha rematado su crítica con una reflexión ya defendida en una entrevista a El HuffPost: “Decir las cosas claras no es crispar, es ser leales al conjunto de los españoles”.