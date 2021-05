El PP andaluz, "decepcionado" con el cambio de Vox "que no se entiende" y tiene que "explicar"

La consejera andaluza de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, la popular Marifrán Carazo, ha valorado esta mañana el portazo a la llamada Ley del Suelo que dio Vox, ayer, en el Parlamento regional. Un órdago, ya que llevaba apoyando el texto desde su concepción y desarrollo, con el que trata de forzar una crisis de Gobierno con la alianza PP-Ciudadanos y un adelanto electoral.

Carazo ha dicho en Canal Sur Radio que “es una pena cuando se anteponen los intereses partidistas de los grupos y no el interés general de Andalucía, más en tiempos de crisis”, en una ley que entiende “esencial para transformar el urbanismo” andaluz. Ni siquiera, denuncia, ha facilitado el debate, al impedir su admisión a trámite.

La consejera se ha mostrado “decepcionada” con el cambio de Vox, “que no se entiende” y que tiene que “explicar”. Ella misma se enteró del cambio de criterio sobre la marcha, porque “en absoluto” ha habían informado. “El portavoz del grupo, el día anterior, me trasladó que iban a votar a favor, y yo me enteré (del cambio) pues en el debate parlamentario, cuando el grupo anunció el sentido de su voto”, dice. “No basta”, dice, con modificar lo dicho y bloquear el debate, hay que “explicar” el porqué, porque no sólo lo espera el PP, recuerda, sino los ayuntamientos, colegios profesionales y empresarios pendientes de la norma.

“Deberíamos estar todos buscando todas las herramientas posibles al alcance de nuestra mano” para avanzar en el articulado, insiste, y por eso dice que va a sentarse con Vox para hablar. “No tiramos la toalla, sigo empeñada en convencer a todos y especialmente aVox, que desde el primer momento ha conocido el borrador del texto, ha participado, ha aportado sugerencias y propuestas. No entiendo el cambio de actitud”, indica.