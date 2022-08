El PP catalán "no mantendría" la mesa de diálogo en caso de gobernar Feijóo

“La mesa de diálogo es un invento que no encaja en el sistema (autonómico) y no tiene ningún tipo de sentido; nosotros evidentemente no lo mantendríamos”, ha señalado Fernández.

″¿Por qué la tenemos que mantener?”

Sobre una posible reforma del delito de sedición, ha explicado que cualquier reforma puede pactarse “si no se vulnera ningún artículo de la Constitución”, pero se ha mostrado en contra de una reforma “ad hoc para personas concretas”: “Si has de reformar una figura delictiva tiene que hacerse con vocación de permanencia en el tiempo, no para solucionar situaciones personales concretas y con una vocación retroactiva: eso no tiene sentido y no es el camino”.