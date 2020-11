El PP contra España

Europa Press News via Getty Images

El líder del PP, Pablo Casado, en el Congreso.

Aunque estamos deseando mandar el 2020 a paseo, puede que el 21 venga con un sabor más amargo de lo esperado. El bloqueo de las ayudas de la Unión Europea por parte de Hungría, Polonia y Eslovenia puede llevar a que los 750.000 millones de euros del Fondo de Recuperación se retrasen. ¿Qué será de los millones de españoles que esperan ese dinero para sobrevivir? Al PP parece importarle más minar al Gobierno nacional en Bruselas que contribuir a que los españoles reciban las ayudas. Y se sirve, justamente, del logro que es vincular el respeto al Estado de derecho al acceso a los Presupuestos y a los fondos UE.

Por eso ha decidido jugar en contra de los intereses de España en las instituciones europeas, tratando de extender el desprestigio del país fuera de nuestras fronteras, comparando a Sánchez con Viktor Orbán, presidente de Hungría, y de Mateusz Morawiecki, el de Polonia. Dos personajes muy a la derecha que cada día deterioran más sus débiles democracias.

La postura del equipo de Casado en la UE choca con la estrategia del Partido Popular Europeo al que pertenecen, cuya línea de actuación va en dirección contraria. En realidad, entre los eurodiputados populares están los fieles a Génova, capitaneados por Dolors Montserrat, y los que obedecen a la actual dirección, pero en privado tratan de salvar el tipo entre sus colegas de otros países, que observan la flagrante deslealtad con preocupación, dada la situación de crisis actual.

“El papel del PP desprestigiando a España no es nuevo. Y se ha intensificado durante la pandemia, pero esta vez es dañino y muy peligroso. El acuerdo del Consejo Europeo para el Fondo de Recuperación está hecho. El daño que intentan hacer países de dudosas democracias, con cada vez menos respeto al Estado de derecho, es retrasarlo para que la Comisión no desprestigie a los gobiernos que no respetan los derechos humanos. Resulta muy inquietante que el PP se alinee con ellos”, explica un catedrático y analista económico, que sigue asombrado los movimientos de los de Génova dentro de las instituciones europeas.