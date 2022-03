El PP dará vía libre a Ayuso para presidir el PP madrileño, tras el congreso extraordinario

“Nosotros no adelantamos el congreso porque estamos pidiendo una información y porque, además, no tenemos por qué adelantarlo”, dijo el pasado 18 de febrero Casado en una entrevista en la Cadena Cope, en la que señaló que el conclave madrileño era “secundario” porque lo prioritario era aclarar los contratos sanitarios que afectaban al hermano de Ayuso.

Feijóo defiende a Ayuso en el caso de su hermano

Por lo tanto, ha recalcado que “hay un blindaje desde el punto de vista legal y un presidente de una comunidad autónoma ni firma contratos ni tiene decisión en cuanto a proveedores”. “Lo que está claro es que este asunto ya ha cicatrizado, estamos en un momento distinto y no me preocupa, se lo digo honradamente. No me preocupa esa cuestión”, ha confesado.