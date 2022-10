El viceconsejero ha admitido que la planificación de los turnos se ha comunicado con retraso a los afectados y ha pedido disculpas a los profesionales. “Hemos tardado mucho en facilitar a estos profesionales la información sobre los horarios pero hasta el miércoles no cerramos con los sindicatos este nuevo sistema y nos parecía una descortesía decir cuál iba a ser su método de trabajo sin terminarlo de plasmar con los sindicatos. Pedimos disculpas, por supuesto”, ha señalado.

Las bajas sobrevenidas de 46 de los 78 médicos ha servido de excusa para que el Partido Popular iniciase una campaña en redes sociales contra los sanitarios que no han acudido a sus puestos de trabajo. Poco antes de la medianoche, el partido publicaba en Twitter: “El gobierno de @IdiazAyuso acordó con los sindicatos abrir los 80 centros sanitarios 24h. Hoy algunos profesionales sanitarios han pedido baja a 1 hora de entrar. Gracias a los que están en los centros sanitarios de urgencia de la región. Los perjudicados son los pacientes.”

“Rechazamos la actitud de los profesionales que no han ido a su puesto de trabajo”; “Las “bajas” anunciadas una hora antes de comenzar no perjudican al Gobierno de la Comunidad de Madrid sino a los alcalaínos. No todo vale” o “Pedimos al izquierda que cese esta huelga encubierta” han sido algunos de los mensajes que se han podido leer en la cuenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid.