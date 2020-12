El PP de Cataluña descoloca con su campaña navideña: "¿Cómo ha dejado que le hagan esto?"

Del perro y del gato también sale sendos bocadillos en los que hacen dos juegos de palabras. El primero dice “yes, we can”, mientras que el felino comenta que “yes, we cat”.

“A los que me queréis y os caigo bien, a los que no os hago ni fu ni fa, a los que ni siquiera me conocéis y a los que no me podéis ni ver, a todos os deseo feliz Navidad porque en Cataluña no podemos seguir llevándonos como perros y gatos”, dice Fernández en un vídeo para acompañar la campaña.

El ‘popular’ ha estado este martes La hora de la 1 y ha comentado que han querido transmitir la idea de que la concordia y la reconciliación es posible. “Eso no significa ni apaciguamiento ni negar la realidad, los problemas no desaparecen, pero no lo hacen por arte de magia”, ha remarcado.

Fernández ha añadido que se necesita de una primera condición que es desearlo también un poco: “Hay que tener una mínima empatía los unos con los otros y convivir, más ahora que se acercan las fiestas navideñas. Creo que la concordia es la receta fundamental para no llevarse como el perro y el gato”.

En Twitter, a pesar de la buena intención de la campaña, la imagen ha originado numerosos comentarios como estos.