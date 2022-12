El PP descarta a su candidata por Mérida siete días después de presentarla

Siete días ha durado el recorrido de la candidata del PP a la alcaldía de Mérida. Una semana después de su nombramien to, la presidenta regional popular, María Guardiola , ha anunciado que descarta a la joven empresaria Fátima Mulero como baza electoral tras la tormenta abierta en el partido por su designación.

El motivo alegado, que no había sido “sincera” con el partido y la consiguiente pérdida de confianza de quien le nombró. “Me siento engañada”, ha dicho Guardiola.

“Creía que Fátima —empresaria y sin experiencia en política— era la mejor opción, pero hoy no puedo defender su idoneidad”, ha apuntado la presidenta regional de los populares extremeños, quien no ha eludido su error y su responsabilidad a la hora de elegir inicialmente a Mulero.

En la vida hay dos tipos de errores: el que se asume y el que se tapa. La única manera de acertar es corrigiendo el fallo con la mayor rapidez. Sin excusas, sin peros. Así me lo enseñaron en mi casa, así entiendo la política. pic.twitter.com/PivzKutWZs

Mulero fue seleccionada por la revista Forbes como una de las jóvenes menores de 30 años más influyentes de Europa en 2019, pero su proyección en la vida política se ha cortado de raíz. Todo porque, según ha relatado Guardiola, en los días posteriores a la designación de Mulero, que fue presentada el pasado 13 de diciembre, mantuvo varias conversaciones con Mulero en las que le preguntó por varias cuestiones y “sus respuestas me resultaron válidas”. “Luego hubo otras que no me han valido”, a raíz de recibir informaciones contrastadas.