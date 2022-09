Europa Press News via Getty Images

El PP no descarta una nueva batalla judicial con el Gobierno, en esta ocasión por los impuestos. Con el consentimiento de la dirección nacional, los equipos jurídicos de la Comunidad de Madrid y de Andalucía van a estudiar al detalle el ambicioso paquete de reformas fiscales de Pedro Sánchez para analizar si tienen margen de victoria en el Tribunal Constitucional por lo que consideran una “clara” invasión de competencias.

“El Gobierno va a remolque del PP”



Tal y como avanzó el HuffPost, desde Génova se muestran muy críticos con el proyecto fiscal del Ejecutivo: “Una vez más el Gobierno va a remolque del PP y rectifica, pero una vez más lo hace a medias y de forma equivocada”, según fuentes solventes. Alberto Núñez Feijóo, eso sí, no se refirió a una hipotética batalla legal. “Lo que hace el Gobierno es un enjuague que no acaba de ayudar a los que más lo necesitan, que se compensa con un castigo a otros contribuyentes y que le permite seguir manteniendo una recaudación extraordinaria que no repercute en los ciudadanos. Es decepcionante. Han perdido una oportunidad de rectificar y siguen pensando más en la resistencia del Gobierno que en ayudar a los españoles”, según el PP.