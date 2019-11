El PP pide que se vaya Sánchez antes del escrutinio

“Queremos fijar posturas y que nadie se llame a engaño”, ha dicho Teodoro García Egea a los periodistas nada más acabar la comparecencia previa a que se conozca el escrutinio.

Eran las 20.35 horas de la noche cuando el secretario general del PP, con indisimulada sonrisa y un exceso de brillantina en el pelo, advertía que “España Suma” estaba en la papeleta, imaginándose ya compartiendo la bancada azul del Congreso con ministros de Vox. Porque si algo no le importa a la actual dirección del partido es gobernar con la misma ultra derecha a la que en Europa se le aplica un cordón sanitario.

Las posturas que acababa de fijar estaban claras. Pedro Sánchez se tiene que ir. No debe presentarse a la investidura, para dejar vía libre a un gobierno en el que las ideas inconstitucionalistas de Abascal y Espinosa de los Monteros tengan cabida. No hacía falta esperar al escrutinio. Bastan las “tendencias que se conocen hasta el momento” para advertir que en ningún caso Pablo Casado se abstendría en una hipotética investidura de Sánchez. Aunque en realidad no cuentan con que el candidato socialista vaya a tener opciones.