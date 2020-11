El PP presenta una enmienda a la totalidad a los presupuestos de Sánchez

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images El líder del PP, Pablo Casado, el pasado 22 de octubre en el Congreso.

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este viernes que su partido presenta una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos generales del Estado para 2021, porque considera que esas cuentas lastrarán la economía española y no servirán para combatir la crisis derivada de la covid-19.

“Son unos presupuestos que ponen palos en las ruedas a la recuperación económica”, ha dicho en Barcelona tras una reunión con la patronal Foment del Treball. Este viernes termina el plazo en el Congreso para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas al proyecto de ley de presupuestos.

Además del PP, Vox, Junts, Cup, Foro Asturias, Coalición Canaria y el BNG han presentado enmiendas e intentarán tumbar las cuentas. El Gobierno no cuenta con los números necesarios para tumbar las enmiendas a la totalidad por su cuenta.

El PSOE y Unidas Podemos solo suman 155 escaños, 21 por debajo de la mayoría absoluta (176). Por eso, la ministra de Hacienda y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, han iniciado una ronda de contactos para buscar apoyos para sacar adelante las cuentas públicas.

Las condiciones del PP

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, impuso este jueves condiciones para negociar los Presupuestos Generales del Estado. El primero es que el Ejecutivo no suba los impuestos y, la otra, “salvar a los autónomos”.

Martoto lamentó que el Ejecutivo vaya a subir los impuestos “a todo aquel que hace una aportación a un fondo de pensiones”, algo que afecta a alrededor de 7,5 millones de personas, a “todos aquellos que tengan un seguro de vehículos o de vivienda o a quienes beban Fanta”, en referencia a la subida de las tasas impositivas a las bebidas azucaradas, a los planes de pensiones privados y a las primas de seguros.

“Si Sánchez levanta la línea roja para no subir los impuestos, estará facilitando el entendimiento. Si no, no hay posibilidad de acuerdo presupuestario”, dijo el popular.