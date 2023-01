El PP propone renovar el Poder Judicial con algunas medidas que pactó con el PSOE y Feijóo rompió

SOPA Images via Getty Images

Según la propuesta, firmada por Cuca Gamarra y presentada el pasado 30 de diciembre, los magistrados tendrían la capacidad de elegir a doce de los veinte vocales del CGPJ sin influencia o intervención de los partidos políticos. En la proposición, a la que ha tenido acceso El HuffPost, se detalla que cada juez podría votar a un máximo de seis candidatos en una lista abierta. Quienes tuvieran el mayor número de apoyos serían los elegidos. Eso sí, dos de ellos tendrían que ser obligatoriamente magistrados del Supremo y otros tres con una antigüedad superior a los 25 años. Para los otro siete sillones no hay requisito previo, aunque todos deberán no haber ejercido cargo político en los cinco años previos. Además, los jueces que sí hayan pasado por la política no podrán dictar sentencias hasta dos años después de su cese.