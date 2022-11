El PP quería retratar a Adriana Lastra, pero se llevó este repaso: "Si fueseis menos payasos"

La ex vicesecretaria general del PSOE Adriana Lastra ha dado una réplica monumental al Partido Popular de Asturias, después de que publicasen un mensaje en su cuenta oficial de Twitter en la que cargaban contra ella por la reforma del delito de sedición, que el jueves dio su primer paso en el Congreso . Sin embargo, la también diputada en el Congreso no se ha achantado y le ha recordado a los populares varios asuntos sobre Cataluña.

Así, el PP de Asturias ha preguntado en el tuit a Lastra que ”¿en 2017 decías NO a los independentistas y hoy callas y otorgas, Adriana Lastra?”. No se han quedado ahí y han llamado a la parlamentaria socialista a demostrar valentía. “Es el momento de ser valiente. Asturias no quiere esto”, han demandado desde la cuenta de los populares asturianos para finalizar con el hashtag #NoSeasCómplice.