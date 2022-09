El PP rechaza las medidas fiscales del Gobierno: "Siguen con su afán recaudatorio"

Europa Press News via Getty Images

El PP cree que las medidas fiscales anunciadas este jueves por el Gobierno no ayudarán a los españoles a pagar “la cesta de la compra” y sostiene que se trata de una “reacción obligada” del Ejecutivo ante la revuelta fiscal iniciada por su formación.

Sin bajada de impuestos hasta 2023

Concretamente, el PP cree que estas medidas suponen una subida de impuestos para muchos contribuyentes y un mínimo alivio para a quienes sí les beneficia, que no se ven compensados por lo que pagan de más por la inflación en la lista de la compra.

Además, el PP subraya de manera especial dos ideas: por un lado deja fuera a la clase media y por el otro que dichas medidas no se aplicarán hasta 2023. “Lo que hace el Gobierno es un enjuague que no acaba de ayudar a los que más lo necesitan, que se compensa con un castigo a otros contribuyentes y que le permite seguir manteniendo una recaudación extraordinaria que no repercute en los ciudadanos”, sostienen los populares. Para ellos, el Gobierno sigue pensando más “en su resistencia” que en ayudar a los españoles.